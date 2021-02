Spread, con Draghi l’Italia mette nel mirino Spagna e Portogallo (ma sarà dura)

L'effetto draghi sui mercati

Gli analisti «vedono» il traguardo a 60 punti base per il BTp-Bund. Ma il compito dell’ex presidente della Bce non sarà semplice

3' di lettura

Piazza Affari maglia rosa in Europa, lo spread BTp-Bund che punta dritto verso la fatidica «quota 100». Nella prima reazione del mercato al conferimento dell’i ncarico per la formazione del Governo italiano a Mario Draghi lascia in fondo poco spazio allo stupore, poiché l’arrivo a Palazzo Chigi dell’ex presidente Bce sarebbe di gran lunga la soluzione più gradita alla comunità finanziaria. Fin dove possa spingersi il credito degli investitori nei confronti degli asset tricolori, finora poco valutati...