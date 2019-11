Spread, ecco perché la formula con cui viene calcolato penalizza l’Italia di Vito Lops

2' di lettura

Lo spread BTp-Bund sta salendo bruscamente da qualche seduta. Sono soprattutto le tensioni politiche sul caso Ilva ad alimentare nuove vendite sui titoli italiani e questo ha portato, di fronte a un rendimento del Bund certamente più stabile nelle ultime giornate, a un’impennata dello spread.

Va però detto che, al netto dei fattori reali legati al giudizio degli investitori sui differenti gradi di rischio attribuiti ai titoli di Italia e Germania, c’è da considerare, in più, un fattore tecnico nella formula con cui viene calcolato lo spread. Tecnicalità che in questo momento sta penalizzando l’Italia.

Il 7 ottobre infatti è cambiato il BTp utilizzato come punto di riferimento (benchmark) per calcolare lo spread. Se fino ad allora è stato utilizzato il BTp cedola 3% scadenza 1 agosto 2029 (codice Isin IT0005365165 ) dal 7 ottobre la maggior parte delle piattaforme finanziarie ha aggiornato il benchmark al nuovo BTp cedola 1,35% scadenza 1 agosto 2030 (codice Isin IT0005383309) collocato dal Tesoro a fine agosto 2019.

Niente di strano: è normale cambiare nel tempo i benchmark di riferimento dato che col passare dei mesi un titolo con scadenza a 10 anni perde “duration” e quindi diventa meno attendibile per rappresentare quella durata. Il problema nasce dal fatto che in questo caso il cambio è avvenuto solo per l’Italia e non per la Germania.

«Questo perché Berlino non ha effettuato una nuova emissione con analoga scadenza, 2030, nel frattempo - spiega Angelo Drusiani, esperto del mercato obbligazionario a Banca Albertini Syz -. Il punto è che dal 7 ottobre lo spread calcolato risulta sfasato, con scadenze tra di loro diverse: otto mesi in più per quella del nostro Paese. Non si possono paragonare due rendimenti distanti 8 mesi tra di loro, in una fase di tassi molto bassi. È quindi naturale che i rendimenti divergenti, il BTp paga mediamente 150 punti base in più rispetto al Bund tedesco, siano divenuti ancora più divergenti».