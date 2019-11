Spread, Grecia meglio dell’Italia: titoli di stato meno rischiosi

ITALIA-GRECIA, DEBITO A CONFRONTO L'andamento delle due curve su varie scadenze (Fonte: Bloomberg)

Ora l’Italia è l’ultima ruota del carro nell’Eurozona

Non va dimenticato che a novembre 2019 lo spread con la Germania balzava oltre i 300 punti con il rendimento del BTp che si impennava al 3,5% in occasione degli attacchi della maggiorenza Lega-M5S all’establishment europeo in occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio. La nuova maggioranza Pd-M5S - subentrata dopo il ribaltone governativo di agosto 2019 - ha riportato il sereno instaurando un clima più collaborativo con le istituzioni europee. Ma - seppur calati in misura anche importante - i rendimenti restano ancora elevati e a questo punto su varie scadenze sono diventati ufficialente i più cari dell’Eurozona, considerato il sorpasso della Grecia su una parte della curva del debito.

C’è poi un’altra domanda, a cui il momento non è dato sapere se o quando riceveremo una risposta dalla Banca centrale europea: quali sarebbero i rendimenti di Atene se entrasse a far parte del piano di quantitative easing (la fase 2 è partita a novembre e prevede l’acquisto di titoli per 20 miliardi di euro al mese) della Bce? Al momento la Grecia è l’unico Paese escluso. Ma non è detto che in futuro - visto come stanno andando le cose - non possa rientrare. A quel punto l’Italia rischia di essere davvero l’ultima ruota del carro su tutte le scadenze, rendimenti alla mano, sia dell’Eurozona che di quel brutto acronimo (Piigs) con cui fino a un lustro fa venivano etichettati i Paesi più fragili dell’area.

Vito Lops su twitter