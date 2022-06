Spread alle stelle: i mercati mettono alla prova la Bce sullo «scudo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La chiusura del piano di riacquisti, l’annuncio di una serie di aumenti dei tassi che inizieranno dai 25 punti base di luglio, potrebbero anche accelerare fino a 50 punti a settembre e proseguiranno poi in modo «graduale ma sostenuto», indicazioni limitate (e forse anche poco convincenti) sul meccanismo per evitare la possibile frammentazione dell’area euro. Non servirebbero ulteriori elementi per spiegare perché l’annuncio della Banca centrale europea (Bce) e le parole della presidente Christine...