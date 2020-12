Spreco alimentare, le app che aiutano il pianeta e consentono di risparmiare La lotta allo spreco alimentare è tra gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030: ecco una lista di applicazioni che consento di recuperare il cibo, permettendo anche risparmi sugli acquisti di Daniela Russo

Come evitare lo spreco alimentare? Le risposte della Fao

La lotta allo spreco alimentare è tra gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030: ecco una lista di applicazioni che consento di recuperare il cibo, permettendo anche risparmi sugli acquisti

Dalla valorizzazione della prossimità all’intervento sulla filiera produttiva. Modelli di business diversi, obiettivo comune: contribuire alla riduzione dello spreco alimentare. Queste le leve che sostengono la nascita di un numero crescente di realtà che attraverso app e portali di e-commerce provano a contribuire alla sfida della sostenibilità. L’Agenda 2030 dell’Onu ha obiettivi precisi: «Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto».

Ogni anno circa un terzo del cibo prodotto, corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, per un valore pari a circa mille miliardi di dollari, finisce nella spazzatura. In Italia, lo spreco alimentare ha subito un rallentamento con il lockdown. Il 54% degli italiani ha diminuito o annullato gli sprechi, evidenzia un’indagine Coldiretti/Ixè. Nonostante la maggiore attenzione, però, il problema resta rilevante: ogni famiglia getta cibo per un valore di 4,91 euro la settimana per un totale di 6,5 miliardi.

E-commerce e app, come incentivare il consumo responsabile

Sostenibilità e risparmio: è su questi pilastri che poggiano le app e i portali di e-commerce che stanno contribuendo a offrire una risposta al problema dello spreco alimentare. Dalla danese Too Good To Go alle magic box di Babaco Market, passando per gli acquisti online di Bestbefore, le realtà che operano nel settore sono sempre più numerose.

L’esperienza europea della B-Corp Too Good To Go, nata nel 2015, arriva in Italia nel 2019 e in un anno e mezzo si afferma in oltre 40 città, registrando: 2 milioni di utenti, 6.500 partner, 1.300.00 pasti salvati per oltre 2.500.000 kg di emissioni di anidride carbonica risparmiata.

La app permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere online - a prezzi ribassati - il cibo invenduto. Attraverso la geolocalizzazione, gli utenti effettuano l’ordinazione e possono ritirare le Magic Box negli orari indicati. «È una app di prossimità – racconta Eugenio Sapora, country manager Italia di Too Good To Go – che si pone anche l’obiettivo di avvicinare, con la presenza in negozio, i consumatori alle attività commerciali dell’area in cui vivono o lavorano. Durante il lockdown, che ha fortemente pesato sul comparto Horeca, abbiamo perso circa il 60% della supply ma già da luglio abbiamo recuperato e oggi siamo in crescita».