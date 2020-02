Spreco alimentare: nasceBitGood, la piattaforma digitale di Confesercenti I donatori inseriscono i prodotti e il sistema individua automaticamente il beneficiario, fornendo alle imprese i documenti fiscali per gli sgravi previsti di E.Sg.

Una piattaforma digitale anti-spreco, sicura e certificata, per fare incontrare solidarietà e sostenibilità, indirizzando a chi ha bisogno le eccedenze alimentari di negozi e ristoranti.

È lo scopo di BitGood, la piattaforma digitale presentata da Confesercenti certificata per venire incontro alle 2,7 milioni di persone che ogni anno in Italia chiedono aiuto per procurarsi un pasto.

Dall’altro lato, ammontano a 1 miliardo e 218 milioni di euro le eccedenze alimentari invendute prodotte dalle Pmi del commercio e della ristorazione, secondo il valore fornito dall'ufficio economico Confesercenti su dati Last Minute Market e Survey.

Imballaggi alterati, difetti di etichettatura o estetici, stagionalità del prodotto: i motivi della invendibilità del prodotto sono vari, ma non hanno mai a che fare con gli standard qualitativi o di sicurezza alimentare.

Del totale delle eccedenze prodotte dalle Pmi, circa 518 milioni di euro appartengono agli oltre 95mila negozi della distribuzione tradizionale alimentare, i restanti 700 milioni di euro ai circa 200mila ristoranti attualmente attivi in Italia.

La piattaforma BitGood è accessibile via web su www.bitgood.it o attraverso l'app mobile BitGood per iOs e Android. I donatori potranno utilizzarla per inserire i prodotti da donare ed il sistema BitGood individuerà automaticamente il beneficiario più adatto, in termini di disponibilità al ritiro dei prodotti, vicinanza sul territorio e rapidità, rating assegnato agli operatori.

BitGood produce automaticamente tutta la documentazione necessaria per l'accesso alle agevolazioni fiscali.