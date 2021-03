Spring, ecco i prezzi del suv elettrico di Dacia Confermata l'accessibilità del primo modello a batteria del brand. Tanto più se si considerano tutti gli incentivi disponibili per le auto 100% elettriche. di Corrado Canali

Confermata l'accessibilità del primo modello a batteria del brand. Tanto più se si considerano tutti gli incentivi disponibili per le auto 100% elettriche.

3' di lettura

Dacia in vista del lancio del nuovo suvvino urbano a batteria, la Spring, ha ufficializzato i prezzi di listino delle due versioni disponibili che sono la Comfort e la Comfort Plus in vendita rispettivamente a 20mila euro e a 21.400 euro. Va, inoltre, considerato che combinando tutti gli incentivi statali, regionali e dello stesso brand disponibili per le elettriche il prezzo finale può scendere fino a 9.500 euro e a circa 11mila euro. Già ordinabile da pochi giorni, la vettura non sarà per in consegna prima del mese di settembre.

VERSION RETAIL

Dimensioni compatta e vocazione urbana

Fra i punti di forza della nuova Spring ci sono le dimensioni che sono compatte, 3,73 metri totali in lunghezza e 1,48 in larghezza. Anche lo stile dell'auto non passerà inosservato merito della mascherina di grandi dimensioni, dei gruppi ottici anteriori sdoppiati e degli ampi passaruota, così come i paraurti rinforzati con profili protettivi di plastica grezza. A tutto cio vanno poi aggiunti gli originali inserti arancioni che sono una soluzione di personalizzazione introdotta proprio dalla Spring.



Loading...

Quattro posti a bordo e 290 litri di bagagliaio

Passando all'abitacolo la nuova Spring offre a bordo spazio per quattro persone oltre a più di 290 litri destinati ai bagagli. A cui si aggiunge una plancia dalla impostazione classica. La console centrale è libera, vista l'assenza di un cambio di tipo tradizionale e i passeggeri possono contare su ulteriori 23 litri utili grazie ai diversi vani portaoggetti distribuiti nella vettura. In aggiunta la strumentazione disponibile è di tipo analogica oltre ad essere anche integrata da un display da 3,5 pollici.



Le dotazioni aggiuntive della Comfort Plus

Sulla versione più completa la Comfort Plus sono in aggiunta proposte, tra le varie dotazioni, anche l'infotainment Media Nav con display da 7 pollici compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto a cui si aggiungono gli utili sensori di parcheggio posteriori, la ruota di scorta e la vernice di tipo metallizzato. Entrambi gli allestimenti offrono una velocità di punta di 125 kmh e l'accelerazione da fermo di 19,1 secondi. Soluzioni in entrambi i casi ottimali per l'impiego della Spring nelle aree urbane.

Motore elettrico da 45 cv e batteria da 27,4 kWh

Il powertrain della Spring prevede un motore elettrico da 45 cv di potenza e 125 Nm di coppia con delle batterie da 27,4 kWh, per una autonomia di utilizzo fino a 230 km nel ciclo Wltp che, tuttavia, nel ciclo urbano possono arrivare fino a305 km. Per il recupero dell'energia è previsto un connettore che è stato sistemato nella mascherina anteriore e che è anche compatibile con il caricabatterie di bordo, opzionale, da 7,4 kW per la Wallbox e con sistemi rapidi fino a 30 kW sempre più diffusi in città.