Sprint di Cnh in Borsa, analisti promuovono ipotesi scorporo Iveco Il titolo è galvanizzato dai rumors su un possibile spin off ed è in vetta al Ftse Mib. Per le case d'investimento «qualunque deal sarebbe positivo» di Enrico Miele

1' di lettura

Seduta sprint per Cnh Industrial, in testa al FTSE MIB fin dalle prime battute, con il titolo galvanizzato dai rumors su un possibile spin off di Iveco (col capital market day di New York alle porte). Le azioni del gruppo in questo momento guadagnano oltre il 4% (dopo la chiusura di ieri in netto rialzo a +5,1%) e valgono oltre 9 euro l'una. Intenso anche il numero degli scambi con oltre 1,7 milioni di pezzi passati di mano contro una media giornaliera nell’ultimo mese di 3,7 milioni in un’intera seduta. A far scattare gli acquisti sono le voci sul futuro di Iveco. Cnh, infatti, starebbe valutando opzioni strategiche per Iveco tra cui spin-off o aggregazione con un concorrente. E la decisione potrebbe essere annunciata nella presentazione del business plan del prossimo 3 settembre.

Scorporo o aggregazione? Per analisti «qualunque deal è positivo»

Nell'attesa arriva il disco verde all'operazione da perte degli analisti. «Riteniamo – scrive Equita – si tratti di uno scenario credibile dato che la questione è dibattuta da tempo. Abbiamo ipotizzato che Iveco possa essere separata insieme al powertrain al fine di avere una un’entità con capacità di autofinanziamento (ebitda sui 1,3 miliardi di dollari)» e «qualora lo scenario fosse un’aggregazione potrebbe riguardare la sola Iveco». Qualunque fosse il deal, ribadiscono gli analisti, «sarebbe positivo». L’eventuale aggregazione di Iveco, tra le altre cose, «permetterebbe di ottenere sinergie altrimenti impensabili per un player che è ancora troppo concentrato in Europa (80% dei volumi 2018) e che ha sofferto la crisi dell’America latina (9%)».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)