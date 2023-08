Sprint di Cucinelli dopo i conti solidi, outlook per l'anno più fiducioso

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brunello Cucinelli preme sull'acceleratore e, con un rialzo arrivato anche oltre il 6%, è tra le migliori di Piazza Affari (FTSE MIB e FTSE IT All Share) all'indomani dei conti del primo semestre, pubblicati ieri dopo la chiusura degli scambi. I risultati sono stati solidi, sostanzialmente in linea con le attese a livello operativo, ma con un utile netto superiore alle previsioni. Agli osservatori piace l'outlook per l'anno fiscale «più fiducioso», come sottolineano gli analisti di Equita. Così il titolo sale dopo avere toccato un massimo di giornata di 77,05 euro. Brunello Cucinelli ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto di 66,7 milioni di euro, in aumento del 31,9% rispetto allo stesso periodo del 2022, su ricavi per 543,9 milioni (+31% a cambi correnti, +30,5% a cambi costanti), un dato appunto superiore alle attese degli analisti. L’ebit si è attestato a 87,7 milioni, in crescita del 51,8%, con una marginalità del 16,1% rispetto al 13,9% del 30 giugno 2022.

La società ha realizzato «importanti» investimenti pari a 34,9 milioni (36,61 milioni al 30 giugno 2022) e il suo indebitamento netto a fine giugno è stato di 38,6 milioni (63,8 milioni al 30 giugno 2022). La società ha fatto sapere che «i risultati eccellenti del primo semestre e l’ottimo andamento delle vendite portano a immaginare per il 2023 un fatturato in crescita nell’intorno del +19%», stima leggermente migliorata rispetto all’indicazione di luglio, quando era stata prevista una forchetta tra il 17 e il 19%. Gli esperti di Equita, che hanno una valutazione "hold" con target price di 85 euro, parlano di un «Ebitda adjusted in forte crescita, guidato dal fatturato, con una leggera diluizione del margine, attribuibile a oneri diversi di gestione, stimiamo almeno in parte non ricorrenti». Anche per Ubs, che conferma il rating "buy" con obiettivo di prezzo a 105 euro, i conti sono positivi, in particolare «con un margine Ebit solido che conferma il miglioramento della redditività sottostante». Inoltre, spiegano ancora gli analisti, si prevede che i trend «non cambino nel terzo trimestre». Del resto, il primo semestre «si è concluso con dei risultati ottimi sia in termini di fatturato che di utili», ha detto il presidente esecutivo e direttore creativo della società, Brunello Cucinelli, sottolineando che «essendo ormai trascorsi otto mesi di questo interessantissimo anno, visto l’ottimo inizio delle vendite presso le boutique delle collezioni Autunno–Inverno, immaginiamo una piacevole chiusura dell’anno con un fatturato in crescita intorno al +19% e con profitti che potremmo definire entrambi altamente apprezzabili».