Sprint di Deodato.Gallery dopo la partnership con Crazy Pizza di Briatore

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Deodato.Gallery preme sull'acceleratore a Piazza Affari dopo l'avvio della collaborazione con la Crazy Pizza di Flavio Briatore per un progetto che unisce arte contemporanea e ristorazione. Il titolo sale del 5% a 0,72 euro per azione, poco sotto il massimo di giornata a 0,748 euro, riportandosi ai livelli di fine giugno. Nel frattempo, il FTSE MIB è in lieve flessione, così come l'All Share. Più nel dettaglio, la Pmi innovativa, attiva sul mercato dell’arte contemporanea, con focus nel segmento della street art e della pop art a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d’arte, ha avviato una collaborazione con il più giovane tra i brand di proprietà del Gruppo Majestas, guidato da Flavio Briatore e Francesco Costa.

«Progetti stimolanti e di contaminazione creati con brand innovativi come Crazy Pizza esaltano più che mai il nostro ruolo di content provider nel mondo dell'arte. Così l'arte riesce dinamicamente ad essere immanente e in dialogo allo stesso tempo», ha detto Deodato Salafia, presidente e Ceo di Deodato.Gallery. Crazy Pizza, che nasce da un nuovo concetto di luxury-fun dining, ha sedi a Londra, Montecarlo, Milano, Roma, Porto Cervo, Riyadh e Doha, con previsioni di nuove aperture in Italia e all’estero. «Ristorazione e arte sono il fil rouge della neonata collaborazione tra Crazy Pizza e Deodato.Gallery che si occuperà di curare una serie di art experience per le location Crazy Pizza, occasioni uniche pensate appositamente per regalare valore aggiunto alla clientela dei ristoranti», si legge in una nota.

Loading...

La prima art night è in calendario il 14 e 15 luglio nel Crazy Pizza di Porto Cervo, vicino alla galleria di Deodato.Gallery. Il ristorante sarà allestito con le opere di pop e street art degli artisti internazionali Mr.Brainwash e Arnaud Nazare-Aga. Per Crazy Pizza si tratta di una «prestigiosa collaborazione poiché è un’ulteriore dimostrazione concreta del proprio amore per il bello, l’arte e la cultura, che fanno parte del Dna di tutti i brand del gruppo Majestas».