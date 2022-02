Riforma della giustizia, Cdm alle 11: chi eletto in politica non farà più il giudice

Nel sistema elettorale misto previsto per il Csm trova spazio anche il sorteggio. Servirà ad assicurare che in ogni collegio binominale sia raggiunto il minimo previsto di 6 candidati e per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato

La riforma del Csm è uno dei pilastri della riforma della giustizia che ha già modificato il processo penale e civile e che l’Italia si è impegnata ad approvare per ottenere i fondi del Recovery. Una riforma sollecitata da tempo anche per combattere il potere delle ’correnti’ politiche interne alla magistratura, specie dopo gli scandali degli ultimi anni.

Le tensioni nella maggioranza

In attesa di ulteriori dettagli e chiarimenti, resta lo scontento di fondo di alcuni partiti. «Una volta che un magistrato decide di entrare in politica non può più ritornare a vestire la toga», scandisce la responsabile Giustizia della Lega, Giulia Bongiorno. Vanno oltre i pentastellati, che bocciano l’ipotesi di un distinguo per i pm che assumono ruoli tecnici, ad esempio entrando in governi o giunte senza essersi candidati. «Sono norme ad personam e ne abbiamo già avute abbastanza in passato», taglia corto la pentastellata Giulia Sarti. Considerazione che non vede d’accordo il governo: «nessuna norma ad personam», ribattono fonti accreditate dell’Esecutivo. Non fa sconti nemmeno Forza Italia, nonostante il sì all’impostazione di base della riforma: «I nostri ministri non potranno votare se non ci sarà un testo scritto che potrà essere esaminato e studiato in maniera approfondita», insiste Antonio Tajani.