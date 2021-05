Sprint Exprivia dopo i conti 2020, titolo tra i migliori a Piazza Affari

1' di lettura

Exprivia premiata a Piazza Affari nel giorno della pubblicazione dei conti del 2020. I titoli della società registrano la performance migliore del mercato, con un rialzo arrivato vicino al 9%. Il gruppo, specializzato in Information and Communication Technology, ha archiviato il bilancio dell'anno scorso con ricavi totali pari a 167,8 milioni, stabili rispetto ai 168,5 milioni del 2019. L'ebitda è risultato pari a 21,4 milioni rispetto ai 16,8 milioni del 2019 mentre il risultato netto è stato di 8,6 milioni rispetto ai 4 milioni nel 2019. L'indebitamento finanziario netto risulta in miglioramento a -40,3 milioni di euro rispetto ai -43,9 milioni del 2019.

Si tratta di dati adjusted che fanno riferimento al gruppo al netto di Italtel e che per Ebit e risultato netto scontano la svalutazione integrale della partecipazione in Italtel, pari a 25 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione di Exprivia ha infatti attestato il 31 dicembre 2020 quale data da cui decorre la perdita del controllo di Italtel ai sensi dell’IFRS 10.

La società ha segnalato una buona performance nei settori della sanità e dell’aerospazio che crescono a due cifre, il primo sulla spinta degli investimenti in tecnologie e soluzioni dovute all’emergenza pandemica e il secondo per via della crescente importanza della “Space Economy” negli investimenti pubblici e privati. Tengono i mercati delle banche e assicurazioni e dell’energia e utilities, mentre scontano gli effetti delle chiusure e del rallentamento dei progetti, a causa del Covid, i mercati dell’industria e media.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)