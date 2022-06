Sprint green per Panariagroup

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricerca, innovazione, spinta alla decarbonizzazione. Sono i percorsi di sviluppo di Panaria group finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti , che sostenuta da una garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti strategici mette a disposizione 50 milioni di euro.

Investimenti che il leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti (1700 addetti) realizzerà principalmente nei tre stabilimenti italiani in Emilia Romagna e, in parte, in due siti ubicati in Portogallo, nel distretto di Aveiro.

Grazie ai fondi della Banca dell'Unione Europea, garantiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti strategici, Panariagroup acquisterà nuove tecnologie e macchinari all’avanguardia, tra cui nuovi sistemi e macchinari per la pressatura, finitura e stampa digitale delle ceramiche, nonché sistemi automatici di movimentazione dei materiali e forni di nuova concezione ad alto risparmio energetico, già predisposti per l'alimentazione a idrogeno.

Sono inoltre previsti investimenti in ricerca e sviluppo su prodotti e processi innovativi che permetteranno di migliorare l’efficienza produttiva e, in parallelo, di ridurre il consumo di energia abbassando i costi di produzione.

Tecnologie innovative che permetteranno di utilizzare fonti di energia rinnovabili (come ad esempio biocarburanti o idrogeno verde nei forni per la cottura delle ceramiche), in alternativa al gas metano. La stima è che questi finanziamenti contribuiranno ad acquisire macchinari più efficienti che garantiranno, a progetto ultimato, una riduzione di emissioni nell'ordine del 15% rispetto ai macchinari attuali, con ulteriori riduzioni possibili dovuti all'utilizzo di combustibili rinnovabili quando diventeranno maggiormente accessibili sul mercato.