Sprint verso il futuro della Fondazione Politecnico di Milano

Fondazione Politecnico di Milano può contare oggi su una rete di relazioni di 2280 soggetti tra Pmi, grandi imprese, università, enti di ricerca e Pubblica Amministrazione. Il supporto alla nuova imprenditoria è realizzato tramite PoliHub, premiato tra i migliori cinque incubatori universitari al mondo nel ranking di UBI Global per la terza edizione consecutiva.

«La Fondazione - spiega il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta - è una risorsa per l'Ateneo e per il sistema delle aziende e degli enti che, in questi anni, hanno contribuito alla sua crescita e parallelamente a quella del territorio e del settore produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese. Il cambio ai vertici rinnova quella dinamicità e quello spirito di intraprendenza che sono espressione della sua riuscita. La Fondazione, nelle mani esperte di Andrea Sianesi, saprà valorizzare ulteriormente un approccio agile e operativo al servizio di Milano, della Lombardia e del Paese. Fiore all'occhiello nel panorama universitario italiano, la Fondazione punta ora a una dimensione internazionale, in linea con le politiche tracciate dal Politecnico di Milano per il prossimo triennio».

«Sono particolarmente orgoglioso di entrare a far parte di una realtà che in questi anni ha saputo diventare un interlocutore serio e credibile per il sistema industriale - commenta il neo presidente Andrea Sianesi -, per le istituzioni pubbliche e per il Politecnico di Milano, coinvolgendo i suoi Dipartimenti e potenziandone le opportunità di ricerca. Continueremo il lavoro sin qui svolto in un contesto economico e sociale profondamente cambiato, puntando sempre più sulla capacità di Fondazione di fare rete con le imprese, anche in una dimensione internazionale, di rafforzare il percorso di sviluppo dell'Ateneo, rendendo l'innovazione fruibile e condividendo con le realtà produttive quelle competenze capaci di rispondere ai bisogni sempre nuovi del mercato e del territorio».