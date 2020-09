Sprint di Nexi, il mercato torna a scommettere sulle nozze con Sia

(13693)

Sarebbero riprese le trattative tra Cdp e i fondi di private equity, ma le posizioni rimangono distanti. L'operazione avrebbe comunque il sostegno del Governo

1' di lettura

Sprint di Nexi a Piazza Affari, dove il titolo torna a essere sostenuto dall'ipotesi di aggregazione con Sia. Secondo quanto riportato sabato da Il Sole 24 Ore, sarebbero infatti riprese le trattative tra Cdp e i fondi di private equity Bain Capital, Advent e Clessidra finalizzate alla fusione tra la società e Sia. Le parti, avverte tuttavia il quotidiano, sono ancora distanti dalla meta e ci sarebbero ancora molti temi da definire, tra cui le sinergie ottenibili da una possibile aggregazione delle piattaforme tecnologiche, i concambi valutativi e la futura governance. Il quotidiano sottolinea comunque che l'operazione ha un forte supporto politico «perché va incontro alla strategia del Governo di investire sulle infrastrutture per costituire dei campioni nazionali: non solo la rete unica in fibra ottica e le autostrade, ma anche il network dei sistemi di pagamento».

Equita: operazione strategicamente positiva

«Nel caso l'operazione di fusione con Sia fosse confermata sarebbe strategicamente positiva per Nexi in quanto migliorerebbe il suo posizionamento nella catena del valore e aumenterebbe la diversificazione della clientela per tipologia e geografia», commentano gli analisti di Equita. «Ipotizzando un deal tutto equity, 100 milioni di sinergie ed una valutazione di Sia di 17 volte l'ebitda atteso al 2021 - aggiungono - stimiamo un aumento degli utili per azione 2023 di Nexi del 9 per cento.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)