Sprint di Nexi, il settore pagamenti si scalda con nuova offerta per Worldpay

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il fermento nel settore dei pagamenti spinge ancora al rialzo il titolo Nexi che dopo il +2,8% della vigilia sale di altri tre punti. Già alla vigilia il titolo saliva sulla scia delle ipotesi di acquisto di Worldpay da parte del fondo Advent. Sono arrivate poi nella notte le indiscrezioni di Reuters secondo cui il fondo di private equity Gtcr sarebbe in trattative avanzate con Fidelity National Information Services (Fis) per acquisire una quota di maggioranza Worldpay, in un deal che potrebbe valere tra i 15 e i 20 miliardi di dollari. L’offerta di Gtcr sembrerebbe prevalere su quella di Advent International.

Secondo Reuters, Gtcr avrebbe intenzione di finanziare l’operazione metà/metà tramite equity financing e debito, tuttavia la conclusione positiva del deal è ancora incerta al momento. Intermone ricorda che la divisione Merchant Solutions di Fis (di cui Worldpay è l'asset principale) ha riportato ricavi ed Ebitda di 4,8 miliardi e 2,3 miliardi rispettivamente. «Assumendo l’intervallo menzionato di 15-20 miliardi si riferisca al 100% dell’entità, questo implicherebbe una valutazione in un range di 6,6-8,8 volte l’ebitda 2022», dicono gli analisti. «La valutazione sarebbe dunque inferiore a quelle medie di settore, tuttavia è importante evidenziare come questo sia un asset che ha registrato crescite inferiori rispetto ai propri competitor», concludono. Intermonte ha su Nexi un rating outperform con target price a 11,40 euro.