Sprint sull’edilizia scolastica in vista dei 7 miliardi del Pnrr

3' di lettura

Dalla Buona Scuola a oggi non c’è ministro (o ministra) dell’Istruzione che non abbia annunciato, da un lato, di aver sbloccato X miliardi sull’edilizia scolastica e, dall’altro, di essere pronto/a ad accelerare i cantieri. Peccato che molto spesso si trattava di risorse stanziate dai predecessori e che l’auspicata svolta sui lavori non è mai arrivata, come ci ha raccontato Legambiente appena qualche giorno fa, sottolineando che nel periodo 2014-20 è stato realizzato meno del 50% dei progetti finanziati.

A questa prassi abituale di viale Trastevere si unisce ora Patrizio Bianchi che mercoledì ha reso noto di aver firmato un decreto da 1,1 miliardi di euro per migliorare le scuole superiori di province e città metropolitane (ed eventualmente per costruirne di nuove). Risorse che si aggiungono agli 855 milioni erogati con un altro Dm più o meno in contemporanea per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli stabili appartenenti agli stessi enti locali (su cui si veda la tabella sottostante con i primi 20 beneficiari per importo di entrambi i bandi, ndr).

Loading...

I FINANZIAMENTI SBLOCCATI Loading...

A parte la premessa che si tratta di finanziamenti risalenti al governo precedente e alla gestione di Lucia Azzolina, il doppio appuntamento appena citato può effettivamente rappresentare uno snodo cruciale per il nostro patrimonio scolastico.

Aiuto decisivo per il ritorno alla normalità

In primis perché riguarda da vicino la platea di studenti - quelli delle superiori - che ha passato più tempo di tutti in Dad e che rischia di scontare anche l’anno prossimo i ritardi infrastrutturali accumulati.



Ad esempio nei licei delle grandi città, che hanno registrato un overbooking in sede di iscrizione e che - per problemi di spazio - stanno respingendo al mittente le richieste di centinaia di famiglie. Senza un intervento per ridurre il numero massimo di alunni per classe (in prima superiore oggi è 27-30) e dando per scontato che anche a settembre dovremo convivere con le regole di distanziamento anti-Covid un aiuto decisivo per il ritorno alla normalità può arrivare proprio da uno sprint dei cantieri nelle scuole.