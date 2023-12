Sprint di Vivendi a Parigi in vista del ritorno sul Cac 40 dal 18 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Giornata brillante per Vivendi che, con un rialzo arrivato anche oltre tre punti, è tra le migliori della Borsa di Parigi. Il titolo è arrivato a un massimo di 8,872 euro (+3,2%), finendo anche tra i migliori dello Stoxx 600. Questo all'indomani dell'annuncio che il gruppo è stato 'promosso' a dicembre tra le maggiori 40 società per capitalizzazione della Borsa di Parigi: il gigante dei media tornerà quindi a far parte dell'indice di riferimento CAC 40, sei mesi dopo averlo lasciato, per sostituire lo specialista dei pagamenti Worldline. Secondo gli esperti, la notizia è positiva perché «l'appartenenza ai principali benchmark ha acquisito importanza negli ultimi anni, dato il predominio dei cosiddetti tracker funds. L'esclusione potrebbe comportare per i titoli una pressione di vendita da parte di questi fondi, che cercano di rispecchiare la performance di un indice».

Come comunicato da Euronext, il comitato scientifico dell'operatore di Borsa, che è indipendente dalla sua direzione, ha apportato la modifica a seguito della revisione trimestrale del Cac 40, che entrerà in vigore il 18 dicembre. Worldline è entrata nel Cac 40 nel 2020, ma il prezzo delle sue azioni è sceso di oltre il 55% nel 2023. Vivendi è uscita dall’indice parigino solo a giugno 2023, dopo aver visto il suo valore di borsa dimezzarsi in quasi due anni, soprattutto a causa della vendita della sua ex controllata Universal Music, che rappresentava il 46% dei ricavi del gruppo nel 2020.

Dall'inizio di giugno, il prezzo delle azioni di Vivendi ha recuperato circa il 4% e a novembre ha completato l'acquisizione di Lagardere. Dall’altro lato Worldline nel 2020 ha visto raddoppiare la propria valutazione in Borsa in circa dieci mesi. Da allora, però, l'aumento dei tassi di interesse, la minore generazione di flussi di cassa e le difficoltà in Germania, un mercato chiave per l'azienda, hanno fatto crollare il prezzo delle azioni. In seguito ai risultati del terzo trimestre, il 25 ottobre le azioni della società sono crollate di quasi il 60%, una caduta storica per un gruppo del Cac 40.