Spunta l’idea di chiudere Piazza Affari. Il «no» dell’ad di Borsa italiana

«Speriamo che abbiano l’intelligenza di chiudere (Piazza Affari, ndr) già da domani mattina». «..Per una volta cerchiamo di prevenire...». È il messaggio più volte rilanciato dall’account twitter di Tamburi Investment Partners, l’indipendente Investment & Merchant Bank che fa capo all’omonimo banchiere Giovanni Tamburi.

Si tratta di stoppare le contrattazioni di Borsa per evitare ulteriori crolli e manovre speculative. Il tema, nel corso della giornata, è stato oggetto di argomentazione da parte di diversi esponenti politici. Così Matteo Renzi, in un video su Facebook, ha affermato che «se ci facciamo aiutare da chi è esperto nella gestione di crisi di protezione civile e se siamo in grado di mettere in campo tutte le misure necessarie per la nostra economia a cominciare probabilmente domani dal tenere chiusa la Borsa, ce la possiamo fare».



La stessa leader di Fdi Giorgia Meloni ha chiesto di «valutare se sospendere le contrattazioni di Borsa per dare modo di metabolizzare gli ultimi provvedimenti e frenare i comportamenti più irrazionali. Di certo vanno vietate le vendite allo scoperto».



Sulla questione è, tuttavia, intervenuto l’amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi che ha sottolineato: «C’è un panico ingiustificato: le misure adottate dal governo servono per evitare un sovraccarico dei nostri ospedali e un crollo del sistema sanitario. Questo è tutto» mentre operativamente Borsa Italiana ha un «business continuity plan». Non c'è motivo di aspettarsi, ha aggiunto all’Ansa, che gli scambi non continuino come al solito e il mercato italiano è già sceso in proporzione all'impatto del virus.