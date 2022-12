Spunta lo scudo penale e sportivo: super condono per salvare il calcio

La sospensione dei versamenti

La sospensione dei versamenti viene considerato l’unico ristoro ottenuto, come il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini ha sottolineato nella sua audizione al Senato del 28 novembre. Il caso politico sul maxi scudo intanto è scoppiato. Parlare di scudi penali per i paperoni o ex tali del calcio in un decreto per aiutare famiglie e imprese alle prese con il caro bollette non sembra però incassare troppi consensi. Il ministro dello Sport Andrea Abodi non è favorevole alla rateizzazione, così come molti parlamentari appartenenti a diversi schieramenti. In attesa di capire cosa deciderà il Governo resta una domanda: chi finanzierà il prossimo anno lo sport italiano? Dalla legge di Stabilità per il 2019, i soldi assegnati al Coni e a Sport e Salute, parametrati al 32% del prelievo fiscale sullo sport, provengono in gran parte dal calcio professionistico che ormai versa mediamente più di 900 milioni annui. Congelati o dilanzionati questi pagamenti come verranno garantiti i 410 milioni minimi previsti?