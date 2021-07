Sputnik non valido per il Green pass in Italia. Turisti verso Croazia e Grecia?

A sollevare la questione è stato anche l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

«Il mancato riconoscimento ai fini di avvenuta vaccinazione dello Sputnik è un danno al nostro settore turistico poiché viene meno il flusso proveniente dalla Federazione russa, che è stato sempre significativo per il nostro paese e anche per Roma Capitale. Penso sia utile studiare delle formule che consentano ai fini del Pass, il riconoscimento di questo farmaco, superando così un paradosso che vede lo Sputnik adatto al progetto Covax, gestito dall’Oms per garantire a tutti i paesi del mondo l’accesso al vaccino, per poi non riconoscerlo come certificazione vaccinale».

I turisti russi in Italia: 400 milioni di spesa

Secondo un’analisi della Coldiretti il via libera al vaccino Sputnik V potrebbe riportare in Italia i 380mila turisti dalla Russia che prima della pandemia erano venuti in vacanza durante l’estate. Nell’estate 2020 gli arrivi dalla Russia erano crollati del 92%. La spesa dei turisti russi nel trimestre estivo ammonata «a quasi 400 milioni di euro per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir».