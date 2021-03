Sputnik «sbarca» in Italia e Spagna ma resta la diffidenza verso Putin L’Europa sembra essere la naturale terra di conquista per il vaccino russo ma a Bruxelles regna la prudenza e si ricorda che «non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik nella strategia Ue sui vaccini» anche se l'Agenzia europea Ema ha dato il via al processo di revisione del siero russo di Gerardo Pelosi

Durante la “guerra fredda” la competizione tra Occidente e Unione sovietica si giocava in gran parte sul terreno dei primati sportivi e delle prime missioni spaziali. Oggi la pandemia sta riscrivendo le regole del gioco dei rapporti di forza tra Paesi. Non è un caso che il vaccino russo si chiami Sputnik a evocare quel passato. Ma nell'agosto dell'anno scorso quando fu lanciato per la prima volta il vaccino russo solo dopo pochi mesi dall'esplosione del Covid il mondo scientifico liquidò l'exploit come la solita trovata propagandistica del Cremlino. Ora che il vaccino russo sta sbarcando in Europa e in particolare in Spagna e in Italia l'atteggiamento sta cambiando radicalmente. Il mondo scientifico si è ricreduto tanto che Mosca ha preteso scuse ufficiali da parte dell'Agenzia del Farmaco europea Ema che aveva definito l'utilizzo di Sputnik «qualcosa di simile a una roulette russa».

Il Cremlino pretende le scuse ufficiali dall’Ema

«Le accuse contro di noi sono deplorevoli e inappropriate» ha sentenziato il portavoce del Cremlino, Dimtry Peskov. Pronta la replica del presidente del Consiglio Ue Michel: «Non dovremmo lasciarci ingannare dalla Cina e dalla Russia, regimi con valori meno desiderabili dei nostri che organizzano operazioni molto limitate ma ampiamente pubblicizzate per fornire vaccini ad altri».

A Bruxelles regna comunque la prudenza e si ricorda che «non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik nella strategia Ue sui vaccini» anche se l'Agenzia europea Ema ha dato il via al processo di revisione del vaccino.E' comunque un fatto che l'Europa sembra essere la naturale terra di conquista per Sputnik. L'Agenzia del farmaco spagnola sarebbe in contatto con varie aziende che dispongono di strutture potenzialmente adatte a produrre il vaccino russo. Se fossero trovati luoghi idonei, l'agenzia dovrebbe rilasciare i permessi speciali per la produzione. Ma potrebbe essere l'Italia il primo Paese a produrre in Europa lo Sputnik.

A Monza primo sito produttivo europeo per Sputnik