Sri Lanka, dimostranti invadono la residenza: il presidente fugge

Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi avevano circondato la sua residenza. Lo riferiscono fonti della Difesa del Paese. Un’enorme quantità di persone era giunta tra ieri e oggi, 9 luglio, nella capitale Colombo per chiedere le sue dimissioni, ritenendolo responsabile della grave crisi economica che attanaglia lo Sri Lanka.

Gas lacrimogeni contro i manifestanti



La polizia dello Sri Lanka ha comunque sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti per controllare le migliaia di persone riunite per una delle più grandi marce antigovernative di quest’anno nel Paese colpito dalla crisi. Migliaia di manifestanti provenienti da tutta la nazione dell’Asia meridionale, stipati in autobus, treni e camion, sono entrati a Colombo per esprimere il loro sdegno per l’incapacità del governo di proteggerli dalla rovina economica.

L’isola di 22 milioni di persone sta lottando contro una grave carenza che ha limitato le importazioni essenziali di carburante, cibo e medicine, facendola precipitare nella peggiore turbolenza finanziaria degli ultimi 70 anni. Molti, appunto, danno la colpa del declino del Paese al presidente Gotabaya Rajapaksa.

Da marzo proteste pacifiche

Da marzo, proteste per lo più pacifiche, hanno chiesto le sue dimissioni. Sabato 9 luglio i manifestanti hanno portato bandiere nere e nazionali e hanno gridato “Gota go home”, usando una versione comunemente abbreviata del nome del presidente. Hanno marciato verso un cordone di sicurezza militare e di polizia che circondava gli edifici chiave, tra cui la Casa del Presidente e il Ministero delle Finanze, vicino alla costa panoramica di Colombo.

Il malcontento si è aggravato nelle ultime settimane, quando il Paese, che soffre di problemi di liquidità, ha smesso di ricevere i rifornimenti di carburante, costringendo a chiudere le scuole e a razionare la benzina e il gasolio per i servizi essenziali.