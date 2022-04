Sri Lanka sceglie la strada del default pur di pagare medicine e alimentari

Stop all’import di beni essenziali

Da diverse settimane il Paese non riesce più a importare beni di prima necessità: gasolio, fertilizzanti, medicinali, cibo. A corto di combustibile per alimentare le centrali elettriche, le autorità interrompono l’erogazione della corrente per 10-13 ore al giorno. Nei supermercati il latte in polvere è raro e ormai fuori portata per le famiglie del ceto medio, con l’inflazione che a marzo ha sfiorato il 19%. La sola componente alimentare ha superato il 30%. I distributori di carburante sono assediati da lunghe code di veicoli e scooter controllati a vista da soldati. Analoghe scene davanti ai rivenditori di bombole del gas.

Il sistema sanitario è al collasso. Gli ospedali stanno rapidamente esaurendo i farmaci salvavita, tanto che alcuni hanno sospeso gli interventi chirurgici e le associazioni dei medici avvisano che la sopravvivenza dei pazienti cronici è a rischio.

Problemi esistenti prima della pandemia

I guai dello Sri Lanka cominciano prima del Covid-19 : la pandemia ha sorpreso il Paese con un quadro di finanza pubblica già deteriorato. La paralisi del turismo, settore chiave per questa piccola economia, ha inferto il colpo di grazia. Secondo la Banca centrale, il Paese ha perso circa 9 miliardi di dollari di entrate negli ultimi 2 anni. Anche le rimesse degli emigrati sono crollate (-23% l’anno scorso).

Già a settembre il presidente Rajapaksa aveva dichiarato lo stato di emergenza economica. Poi è arrivata la guerra in Ucraina , con le ripercussioni su materie prime ed energia, in un contesto finanziario che mette alla prova i Paesi emergenti più indebitati e fragili.

Il supporto di India e Cina

India e Cina, che si contendono una sorta di protettorato sull’isola (con Pechino nettamente in vantaggio), hanno offerto assistenza finanziaria. Per dare un minimo di stabilità politica al Paese, Gotabaya Rajapaksa ha provato la carta del Governo di unità nazionale, ma si è visto sbattere la porta in faccia dai partiti di opposizione, che cavalcano la contestazione popolare e chiedono un cambio al vertice. La protesta è arrabbiata, ma ancora sostanzialmente pacifica.