Srm: al Sud il 27% del turismo archeologico

Un’altra caratteristica di questa tipologia turistica è quella di una stagionalità che, seppur molto meno marcata rispetto a quella del turismo generale, è comunque esistente, con i visitatori che si concentrano soprattutto nel trimestre estivo, con un minimo fra marzo ed aprile. Pur non risentendo, o risentendo in termini più lievi, di fattori di tipo climatico, il turismo culturale ha comunque una certa stagionalità, che non garantisce agli operatori un flusso di cassa costante per tutto l’anno.

Lo studio di Srm si pone poi un quesito: quale impatto produce sul territorio il riconoscimento Unesco di un sito storico o culturale? È questa infatti la domanda che guida la ricerca «Cultura e Archeologia per un turismo sostenibile e di qualità. L’impatto del brand Unesco sui territori», di Srm. E focalizza l’attenzione su tre casi di studio di siti Unesco per il Mezzogiorno: Pompei, Palermo-Cefalù e Matera (quest’ultima destinataria anche della nomina a capitale europea della cultura nel 2019).

«Alla fine del lavoro di ricerca risulta ancora controverso e non facile dare una risposta univoca e in qualche modo “definitiva” sul peso del riconoscimento Unesco come fattore di sviluppo locale», dice Salvio Capasso, responsabile Impresa & Territori di Srm.

In termini più propriamente di sviluppo locale, si conclude che la qualità del risultato dipende anche da quanto un sito sia già conosciuto nei circuiti culturali e turistici prima del suo riconoscimento. Oppure da un piano di sviluppo imponente e molto calato sul territorio, come nel caso di Matera. Insomma, per il centro studi si può affermare che il semplice riconoscimento del sito da parte dell’Unesco, assunto da solo, non basta: potrebbe produrre o non effetti significativi sul tessuto produttivo direttamente legato al turismo a seconda che sia associato o non a “politiche attive”.

Si rileva che il riconoscimento Unesco ha un forte potenziale di attrazione e generazione di investimenti di difesa, protezione e recupero del bene storico archeologico riconosciuto. Tali investimenti, essenzialmente di recupero e restauro, possono a loro volta attivare un circuito locale di valorizzazione immobiliare, di aumento del valore dei terreni e dei beni fondiari e degli immobili del territorio circostante. In conclusione, si ribadisce che la letteratura in materia sembra evidenziare che il riconoscimento Unesco di un sito possa essere soltanto un tassello di una strategia di sviluppo più ampia, che prenda in considerazione i punti di forza e debolezza di tutta l’area circostante, che consideri ad esempio il tema dell’accessibilità al sito attraverso opportuni investimenti infrastrutturali, che riesca a dialogare con i circuiti turistici internazionali più importanti e che poggi su un solido capitale sociale costituito da un network robusto di attori locali protagonisti dello sviluppo. In tale strategia più ampia, il riconoscimento è un elemento di marketing e valorizzazione dell’immagine interessante ed utile.