Srm: traffici marittimi in recupero in Italia +3% nel primo trimestre 2021

Possibili ruoli strategici per Italia e Mezzogiorno

In questo contesto l’Italia e il suo Mezzogiorno svolgono un ruolo importante ma dovranno saper cogliere le occasioni fornite dalla ripresa dopo il Covid e in particolare dal Piano Next Generation Eu. L’Italia, che ha una posizione geografica di assoluto vantaggio, dovrà adeguare infrastrutture e servizi per attrarre nuovi traffici via mare. e anche il Mezzogiorno è predestinato a un ruolo strategico, secondo lo studio di Srm. Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima in modo più intenso del resto del Paese. Infatti, il 57% dell'interscambio del Sud avviene via mare (per un valore di 42 miliardi), contro il 33% dell’Italia. Il Rapporto di Srm sottolinea anche che «Per la crescita del Sud sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l'utilizzo dei fondi del PNRR per le infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire rispettando le chiavi dello sviluppo sostenibile, della resilienza e delladigitalizzazione».

Massimo Deandreis: «La sfida è attuare il Pnrr»

Deandreis, Direttore Generale SRM, commenta: «Dalla ricerca emerge che è in corso un processo di regionalizzazione della globalizzazione e del commercio mondiale in cui il Mediterraneo si trova ad essere il punto di congiunzione tra 4 aree: Asia, Africa, UE eNafta sempre più in competizione tra loro. Questo si traduce anche in una spintaall'accorciamento delle catene del valore europee. Tutto questo, se si investe inportualità e logistica, può essere una straordinaria opportunità di crescita per l'Italia e peril Mezzogiorno in particolare. Nel PNRR si trova questa visione e ci sono le risorse. La verasfida è attuarlo in fretta e bene».

Gros Pietro: «il ruolo della finanza

Per Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, «La combinazione fra il rapporto annuale sull'economia marittima e l'Euro Mediterranean Investment Forum sottolinea come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami fra le due sponde del Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per i quali ilsistema logistico portuale è essenziale. La filiera marittimo-portuale crea direttamente 46,7miliardi di valore aggiunto e oltre 885 mila occupati, ed è un pilastro essenziale per il resto del tessuto produttivo italiano, industria, servizi e turismo». Paolo Scudieri, Presidente SRM, “ parla di «Porti e Logistica, che insieme rappresentano il 12% del PIL mondiale ed il 9% circa di quello italiano. Abbiamo fatto crescere l'Osservatorio convinti che il trasporto via mare sia una risorsa fondamentale per il sistema manifatturiero del nostro Paese che ha un'esigenza permanente di internazionalizzare le imprese e di inviare le proprie merci nei mercati esteri in modo rapido, efficiente ed economico».