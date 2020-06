SsangYong, la crisi si aggrava: il governo coreano nega gli aiuti Covid-19 La banca per lo sviluppo economico coreano ha, infatti, giudicato la casa automobilistica in crisi come non idonea a ricevere sostegno finanziario. di Mario Cianflone

Un altro siluro rischia di affondare SsangYong. La banca per lo sviluppo economico coreano ha, infatti, giudicato la casa automobilistica in crisi come non idonea a ricevere sostegno finanziario tramite il fondo da 33 miliardi di dollari stabilito dal Governo di Seoul per aiutare economicamente le aziende che si trovano in difficoltà a causa della pandemia Covid-19. Gli aiuti, di cui SsangYong ha disperatamente bisogno, sono stati negati, perché la crisi del costruttore di suv è sorta ben prima dell'emergenza coronavirus e la pandemia non ha fatto altro che aggravare una situazione difficile.



Settimana scorsa, il gruppo indiano Mahindra, che possiede il 75% di SsangYong, ha apertamente dichiarato che sta cercando di liberarsene e di voler vendere. E questo dopo aver annullato due mesi fa il piano di investimenti per circa 400 milioni di euro che, annunciato a inizio anno, aveva lo scopo di tentare di riportare in utile SsangYong entro i prossimi due anni. Il piano verteva su nuovi modelli ed era previsto il lancio della versione elettrica del suv Korando che avrebbe dovuto debuttare a marzo al Salone di Ginevra, poi annullato per l'insorgere della pandemia.



SsangYong ha avviato un piano di emergenza e sta vendendo asset non strategici ma, per sopravvivere, adesso è vitale trovare finanziamenti e un socio (magari guardando in patria, verso Hyundai), visto che Mahindra si è dichiarata decisa ad abbandonare la casa automobilistica coreana dopo averla salvata nel 2010.



Il brand ha visto risultati in costante peggioramento a partire dal 2017, quando registrò su una perdita netta di 66 miliardi di won rispetto a un utile netto di 58 miliardi dell'anno precedente. Nel 2018, le sue perdite nette sono continuate, raggiungendo 62 miliardi di won. Nel 2019, le vendite annuali sono diminuite del 6,5 per cento a circa 133mila veicoli rispetto alle 142mila unità dell'anno precedente a causa della minore domanda. Nei primi chiunque mesi del 2020 le vendite sono calate del 33% a quota 39mila unità. L'emorragia di vendite è preoccupante anche perché SsangYong è specializzata in suv e crossover cioè la tipologia di auto più richiesta a più elevato tasso di crescita.