Ssangyong verso il fallimento. Chiesta l'amministrazione controllata

Si aggrava la crisi di Ssangyong. La casa coreana, abbandonata al suo destino dalla controllante indiana Mahindra ha presentato istanza per accedere a un programma di ristrutturazione.

Tale procedura comprende la richiesta di una misura conservativa del patrimonio della società, un decreto di proibizione generale e un programma di sostegno alla ristrutturazione.



Durante la scorsa primavera Mahindra ha chiuso i rubinetti dei finanziamenti, annullando il piano di investimenti per circa 400 milioni di euro che, annunciato a inizio anno, aveva lo scopo di tentare di riportare in utile SsangYong entro i prossimi due anni.



Il conglomerato indiano ha praticamente deciso di staccare la spina alla SsangYong, invitandola a cercare un nuovo socio. E al momento nessun “cavaliere bianco” si è fatto avanti. E tra i salvatori potrebbe esserci il megagrupo connazionale Hyundai. Nulla al momento lascia supporre che la casa possa essere salvata.



Ora SsangYong non è riuscita a rispettare la scadenza per il rimborso di un prestito e di interessi per circa 66,3 milioni di euro, a causa del peggioramento delle condizioni economiche.



La società ha avviato trattative con i suoi creditori per prorogare i termini del rimborso ma, poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo, è stato deciso di presentare un'istanza per l'amministrazione controllata per evitare l'interruzione delle attività aziendali.