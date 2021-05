Ssangyong Korando Gpl

SsangYong Korando si propone come una moderna crossover a scocca portante; si tratta della prima SsangYong priva di telaio separato. Il frontale è stato interamente rivisitato, conferendo grande personalità alla vettura, grazie alla nuova griglia anteriore cromata e alle morbide linee dei paraurti che si collegano ai gruppi ottici anteriori con luci diurne a Led. Anche all’interno dello spazioso abitacolo il salto di qualità rispetto al passato è notevole. Il design interno è stato infatti notevolmente migliorato: il quadro strumenti in titanio con finiture argento fa percepire la natura sportiva del suv mentre le modanature cromate del volante e il quadro strumenti “Super-vision” personalizzabile in 6 differenti colorazioni donano un tocco di raffinatezza ed eleganza. Korando è disponibile, in opzione, anche con trazione Awd e con cambio automatico sequenziale a sei rapporti. Nello specifico la versione a Gpl è spinta dalla motorizzazione 1.5 Gdi- Turbo Gpl da 163 cavalli e abbinata alla trazione a due ruote motrici.



Per saperne di più clicca sul listino



