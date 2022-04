Il suv di punta della gamma SsangYong si caratterizza per il frontale che, grazie ad una larghezza di quasi 2 metri, rende l'auto imponente ed estremamente elegante. Grazie ai 4.850 mm di lunghezza, l'esclusivo SUV assicura il massimo comfort e spazio a bordo, potendo ospitare comodamente fino a 7 passeggeri. Gli interni sono caratterizzati da un aspetto premium ed elegante sia per l'elevata qualità costruttiva che per un design curato fin nei minimi particolari, assemblati con cura ed integrati perfettamente tra di loro. La nuova plancia, dotata di un grande display digitale da 12,3” trasmette una sensazione di elevato comfort ed esclusività. Il rinnovato tunnel centrale contiene il nuovo cambio automatico shift by-wire a 8 rapporti, utilizzabile anche in modalità manuale sequenziale, che garantisce cambi di marcia fluidi per ottimizzare coppia e consumi, assicurando un grande piacere di guida. Nel dettaglio la Ssangyong Rexton e-XDi220 Dream è lunga 485 cm, larga 196 cm, alta 183 cm con un bagagliaio da 240 a 1.977 litri. Nella versione e-XDi220 Dream costa 50.500 euro con motore a gasolio di 2.157 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 149 kW/202 cavalli ed una coppia massima di 441 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è posteriore, integrale inseribile. Il serbatoio ha una capienza di 70 litri. Le emissioni di CO2 sono di 216 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 184 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.105 kg.

