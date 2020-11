SsangYong Rexton restyling, nuovo motore diesel e interni digitali Atteso in Italia nel primo semestre 2021, si aggiorna nello stile e nelle dotazioni di Simonluca Pini

Restyling di metà carriera per il SsangYong Rexton, rinnovato nello stile e nelle dotazioni. Nonostante l'annullamento del piano di investimenti da 400 milioni di euro deciso da Mahindra, azionista uscente di maggioranza di SsangYong Motors, il rinnovato suv è pronto ad arrivare nelle concessionarie italiane entro il prossimo giugno.

SsangYong Rexton 2021, stile e interni

La prima novità arriva dal frontale che introduce gruppi ottici Full Led e una nuova griglia ottagonale (il cui stile ricorda quella dell'Audi Q8) che apre la strada al nuovo corso stilistico del marchio asiatico. Al posteriore troviamo dettagli: il nuovo gruppo ottico a T e un'inedita finitura sugli scarichi. Nel complesso lo stile è piacevole e ben distante dai design discutibili del passato come quelli visti su Rodius e Action.

Interni SsangYong Rexton restyling

Gli interni si aggiornano con in qualche elemento minore. Ci sono nuove finiture sulle portiere, volante rivisto e finitura lucida sulla console superiore. Il cluster strumenti digitale a colori è stato ampliato a 12,3 pollici e mostra tutte le informazioni essenziali, oltre alle mappe di navigazione. La console centrale presenta ora un porta-bibite verticale, dotato di copertura mentre nella seconda fila, invece, i passeggeri hanno a disposizione una presa elettrica da 12 Volt, oltre a 2 porte Usb. Con i sedili posteriori in posizione, offre un volume di carico pari a 784 litri (standard Vda) mentre con la seconda fila di sedili reclinati l'area di carico si espande a 1.977 litri. Grazie alla funzione Rear Cabin Talk migliora la comunicazione tra gli occupanti dei sedili anteriori e posteriori: il conducente parla attraverso appositi microfoni e la sua voce del viene riprodotta dagli altoparlanti posteriori.

Nuovo SsangYong Rexton diesel

Altra novità arriva dalla motorizzazione aggiornata. Con un incremento di 21 cv , il nuovo propulsore eroga ora 202 cv e una coppia massima di 440 Nm. Il cambio è un automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia (il vecchio modello montava una trasmissione a 7 marce sempre con convertitore di coppia). Il restyling introduce anche il servosterzo elettrico (R-Eps) e differenziale posteriore autobloccante. La vettura è inoltre dotata della funzione di controllo delle oscillazioni del rimorchio (Trailer Sway Control), che percepisce ogni movimento di oscillazione quando questo viene trainato; il sistema controlla anche la forza motrice e i freni, per garantire il recupero con il massimo della sicurezza.

SsangYong Rexton, Adas

Per quanto riguarda la sicurezza, la rinnovata Rexton migliora la sua dotazione di sistemi di ausilio alla guida tra cui Iacc (Intelligent Adaptive Cruise Control), Lane Change-Collision Warning System (sistema di avviso di possibile collisione dovuta al cambio di corsia), Rear Cross Traffic-Collision Assist (per evitare collisioni in retromarcia; il sistema attiva automaticamente la frenata d'emergenza quando si presenta il rischio di collisione con altre auto di passaggio) e Safety Exit Warning per avvisare il conducente, quando esce dall'auto, di altri veicoli in avvicinamento da dietro. La dotazione di sicurezza comprende anche nove airbag e telecamera a 360 gradi.