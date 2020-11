SsangYong Tivoli, lunghezza 4,23 metri

SsangYong Tivoli è un crossover compatto di segmento B dal design moderno ed elegante contraddistinto da una personalità unica e inconfondibile. Tivoli offre alta connettività grazie a tecnologie avanzate, complete e intuitive, una scelta di motorizzazioni differenti in linea con le nuove normative, oltre a un design esterno e interno totalmente rinnovato. L'abitacolo è progettato per trasmettere una sensazione di eleganza e comfort, con una strumentazione digitale composta da un nuovo quadro strumenti con display Lcd Tft a colori da 10,25” e comandi intuitivi. Tivoli garantisce una sicurezza ai vertici della categoria grazie a una protezione a 360° con l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi. Tra i quali 7 airbag frontali, toracici e a tendina, freni a disco anteriori e posteriori di grandi dimensioni con sistema di ventilazione anteriore, cinture di sicurezza con doppio pretensionatore e una gamma completa di dispositivi Adas integrati nel sistema Deep Control. Disponibili come optional il cambio automatico Aisin a 6 rapporti e la trazione integrale Active Awd con modalità lock e sospensioni posteriori multilink.

Per saperne di più consulta i nostri listini