Ssn al capolinea, solo un Patto politico e una profonda riorganizzazione lo salveranno

Una ‘frattura strutturale’ tra Nord e Sud del Paese come una faglia attraversa il Servizio sanitario nazionale, già nel complesso gravato da anni di tagli o di finanziamenti inadeguati, da politiche di piccolo cabotaggio e di fabbisogni mal stimati, quando si guarda in particolare al personale. Con una spesa out-of-pocket a carico delle famiglie che sfiora i 37 miliardi, pari a un quinto della spesa sanitaria totale che nel 2022 si è attestata su 171.867 milioni. Mentre a dare il polso della distanza dal benchmark Ocse sono quei 130,4 mld di spesa sanitaria pubblica (il 75,9% del totale) che sempre nel 2022 si attestava al 6,8% del Pil, inferiore sia alla media Ocse sia a quella europea (entrambe al 7,1%).

Uno scenario in cui il gap con la media dei paesi europei sempre dell’area Ocse è di 829 euro pro capite, che cumulano un baratro da 48,8 miliardi considerando il dato Istat di 58,8 milioni di abitanti in Italia. Il rosario laico dei numeri che certificano la crisi del Ssn è sgranato nel 6° Rapporto sul Servizio sanitario nazionale prodotto dalla Fondazione Gimbe. Che accanto alle cifre, per descrivere un “Ssn al capolinea” passa in rassegna le difformità e i ritardi nell’attuazione del diritto universale all’assistenza. E lancia un monito: non è più tempo di manutenzioni ordinarie, per ripristinare le cure pubbliche servono riforme coraggiose. Una bussola possibile: il Piano di Rilancio in quattordici punti proposto nel documento, che guarda all’articolo 32 della nostra Carta, «perché se la Costituzione tutela il diritto alla salute di tutti, la sanità deve essere per tutti».

Liste d’attesa interminabili, medici e infermieri introvabili

Liste d’attesa interminabili, medici e soprattutto infermieri introvabili, percorsi a ostacoli o una vera e propria impossibilità di ottenere nella propria Regione, quasi sempre del Sud, assistenza e servizi che altrove sono garantiti, medicina difensiva che genera sprechi e inappropriatezza, caos e nebbia nell’attuazione del cosiddetto ‘secondo pilastro’ della sanità integrativa. Poi, modelli organizzativi che non generano “valore” in termini di appropriatezza e di esiti delle cure. E attrattività in caduta libera. Questi i mali della sanità pubblica italiana «soggetta a un progressivo indebolimento che dura da oltre quindici anni, perpetrato da tutti i Governi», avvisa il presidente Gimbe Nino Cartabellotta.

Un Ssn al capolinea che necessita di riforme coraggiose

Non si può più attendere: «Il preoccupante ‘stato di salute’ del Ssn – prosegue – impone una profonda riflessione politica perché il tempo della manutenzione ordinaria è ormai scaduto. Servono delle scelte – incalza -: o si avvia una stagione di coraggiose riforme e investimenti in grado di restituire al Ssn la sua missione originale oppure si ammetta apertamente che il nostro Paese non può più permettersi quel modello. In quest’ultimo - non auspicabile - caso la politica non può sottrarsi al compito di governare un rigoroso processo di privatizzazione, che ormai da anni si sta insinuando in maniera strisciante approfittando proprio dell’indebolimento della sanità pubblica».

Recuperare dove ci sono margini ma serve un patto sociale e politico

Cartabellotta richiama l’intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Festival delle Regioni di Torino, davanti ai governatori in attesa di segnali di fumo sulla prossima manovra, che per la sanità vede un balletto di cifre al di sotto dei 4 miliardi preventivati ad agosto dal ministro della Salute Schillaci. La premier aveva sottolineato come «sarebbe miope concentrare tutta la discussione sull’aumento o meno delle risorse perché bisogna confrontarsi anche su come quelle risorse vengono spese». Se è vero è la replica di Cartabellotta - che «potenzialmente ci sono ampi margini di recupero su vari ambiti come l’eccesso di medicina difensiva e una domanda inappropriata, conseguenze del sotto-utilizzo di prestazioni efficaci, frodi, acquisti a costi eccessivi, complessità amministrative, inadeguato coordinamento dell’assistenza tra ospedale e territorio, il recupero di queste risorse richiede però una profonda riorganizzazione del Ssn».