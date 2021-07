St allunga la serie positiva, riflettori sui conti di Intel

1' di lettura

Terza seduta positiva di fila per Stmicroelectron, in giornate di grande fermento per le società del comparto semiconduttori. Il titolo dei chip è tra i migliori a Piazza Affari e viaggia a passo più rapido del FTSE MIB. A orientare l'andamento del settore è oggi l'americana Intel che ha riportato utili e fatturato superiori alle previsioni, ma ha in parte deluso sul fronte delle previsioni per il terzo trimestre, per il quale è atteso un fatturato in leggero calo rispetto ai tre mesi precedenti (motivo per cui il titolo è in calo nel premercato a Wall Street). Il mercato europeo, però, guarda più agli spunti positivi: Intel ha riportato un utile per azione adjusted pari a 1,28 dollari, in rialzo del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e meglio delle attese per un utile per azione adjusted pari a 1,06 dollari.

Mentre il fatturato adjusted è salito del 2% rispetto al secondo trimestre del 2020 a 18,5 miliardi di dollari superando le attese per un giro d’affari pari a 17,8 miliardi di dollari. L’azienda ha inoltre alzato la propria previsione sulle vendite per l’anno intero di circa 600 milioni di dollari portandola a 77,6 miliardi di dollari, contro attese per un fatturato pari a 72,7 miliardi. Durante la call il Ceo Pat Gelsinger ha detto di prevedere ancora una crescita per il mercato dei Pc nel 2022, e che la situazione di squilibrio fra domanda ed offerta di microprocessori dovrebbe migliorare nella seconda metà dell'anno, ma che per un normalizzazione sarà necessario attendere il 2023.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)