St balza in testa a Ftse Mib dopo conti e outlook sopra attese Il gruppo attivo nel settore dei semiconduttori ha chiuso il quarto trimestre 2019 con risultati migliori delle stime del mercato e anche le previsioni per l'andamento dei primi mesi del 2020 hanno battuto le attese di Flavia Carletti

Stmicroelectronics ben impostata in avvio di seduta dopo la pubblicazione dei conti 2019 e delle stime sul primo trimestre 2020. I titoli del gruppo attivo nel settore dei semiconduttori salgono di circa 4 punti percentuali , balzando in testa al Ftse Mib. Bene l'andamento dell'azione anche alla Borsa di Parigi. Prima dell'avvio dei mercati, St ha pubblicati i conti del 2019, anno chiuso con ricavi pari a 9,56 miliardi di dollari e un utile netto di 1,032 miliardi (-19,8% sul 2018). Nel quarto trimestre dell'anno appena concluso i ricavi sono stati pari a 2,754 miliardi di dollari, in rialzo del 7,9% sul terzo trimestre e un utile netto di 392 milioni (+29,9% sul terzo trimestre). Per il primo trimestre dell'anno in corso, St si aspetta ricavi di 2,36 miliardi (+13,7%), confermando il target di un fatturato di 12 miliardi di dollari per l'intero anno. Gli analisti di Equita rilevano che i risultati del quarto trimestre 2019 e le stime per il primo trimestre 2020 sono superiori alle attese del mercato.

