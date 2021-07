St brilla nel Ftse Mib dopo che rivale Asml ha alzato stime sui ricavi

1' di lettura

Stmicroelectronics preme sull'acceleratore e vanta una delle performance migliori del Ftse Mib, correndo assieme al comparto dei semiconduttori in Europa. A spingere le quotazioni dell'intero settore è il fatto che la rivale olandese Asml, le cui azioni sono gettonate alla Borsa di Amsterdam, ha visto salire utile e fatturato nel secondo trimestre e così ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi dell'intero anno. Grazie al balzo odierno, la capitalizzazione di mercato di St supera i 29 miliardi di euro.

Guardando ai risultati di Asml, nei tre mesi il gruppo ha riportato un utile netto di 1,038 miliardi di euro, in rialzo del 38% rispetto ai 751 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso (1,33 miliardi nel primo trimestre 2021). I ricavi si sono attestati a 4,02 miliardi, sostanzialmente in linea con le previsioni e in crescita del 21% rispetto ai 3,32 miliardi del secondo trimestre 2020 (4,364 miliardi nei primi tre mesi di quest'anno). Per l'intero anno la società attende ora una crescita dei ricavi attorno al 35%, contro il 30% stimato in precedenza, e un margine lordo tra il 51% e il 52%. Sempre sul fronte dei semiconduttori, sono attesi i conti dell'americana Texas Instruments.



(Il Sole 24 Ore Radiocor)