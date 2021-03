St in calo a Piazza Affari, Samsung potrebbe posticipare il lancio del Galaxy Note

1' di lettura

Vendite su Stmicroelectronics a Piazza Affari, piazzandosi tra le peggiori sul FTSE MIB. Il gruppo dei semiconduttori potrebbe risentire del rinvio del lancio del nuovo Galaxy Note di Samsung, potenzialmente necessaria a causa della mancanza di chip.

Lo shortage di offerta nel settore dei semiconduttori, ha dichiarato Samsung, non è limitato al settore auto e i recenti fermi produttivi negli Stati Uniti, in particolare della fabbrica di Qualcomm in Texas, potrebbero portare a posticipare il lancio di alcuni nuovi smartphone come il Galaxy Note. «Samsung è uno dei clienti top 10 di Stmicroelectronics - scrivono gli analisti di Equita - e pertanto il posticipo nel lancio di un prodotto come il Note avrebbe un effetto negativo sul secondo trimestre, anche i volumi dovrebbero essere poi recuperati nella seconda parte dell'anno».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)