St in calo, warning Apple pesa sui tecnologici europei ma Infineon rassicura

(PHOTOSHOT/MAXPPP)

1' di lettura

Stmicroelectronics in calo a Piazza Affari, ma in recupero e ben al di sopra dei minimi di giornata, in linea con il settore in Europa. Ieri sera a mercato chiuso Apple ha comunicato che non riuscirà a centrare la guidance per il trimestre fiscale (le stime precedenti erano per vendite tra i 63 e i 67 mld di dollari) a causa di due fattori: il primo è che la supply chain di iPhone è limitata. «Nonostante i partner produttivi siano localizzati fuori dalla provincia di Hubei e le fabbriche abbiano riaperto, il livello produttivo sta aumentando più lentamente del previsto», commenta Equita.

Il secondo fattore che mette a rischio il raggiungimento dei target «è che la domanda di prodotti Apple all`interno della Cina ne ha risentito. Tutti i negozi Apple in Cina e molti negozi partner sono stati chiusi. Inoltre, i negozi aperti hanno funzionato ad orari ridotti e con un traffico di clienti molto basso». Al di fuori della Cina, Apple ha invece confermato che la domanda dei clienti in tutte le categorie di prodotti e servizi stata forte fino ad oggi e in linea con le aspettative. «Ricordiamo che Apple è il principale cliente di St con un peso stimato sul fatturato di circa il 15%». Tuttavia, uno dei maggiori competitori europei di St, Infineon Technologies, ha pubblicato una nota in cui dice di prevedere al momento un «impatto limitato» dagli effetti del coronavirus, anche se non è al momento nella posizione per fornire delle stime sull'impatto dell'epidemia.

(Il Sole 24 ore Radiocor)