St cavalca il rimbalzo del settore tech, analisti positivi in vista dei conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta brillante per Stmicroelectronics a Milano, in un FTSE MIB positivo nonostante la crisi di Governo. Il titolo del gruppo dei semiconduttori beneficia in particolare di tre fattori, ovvero il rialzo del settore tecnologico europeo (+1,4% l'Euro Stoxx 600, in scia al rimbalzo, seppur timido, dei future del Nasdaq a Wall Street), le previsioni positive degli analisti sui conti del secondo trimestre, che saranno pubblicati il prossimo 28 luglio, e, come già nei giorni scorsi, l'aspettativa che l'accordo con GlobalFoundries per un nuovo impianto in Francia possa avere ricadute positive sui numeri del gruppo.

«Riteniamo che il nuovo stabilimento sia positivo per le prospettive a lungo termine di St, in quanto sosterrà la crescita del fatturato dell'azienda a 20 miliardi di dollari e oltre in modo ben pianificato. La costruzione inizierà entro questo mese e dovrebbe cominciare a entrare in funzione nel quarto trimestre 2023», hanno sottolineato gli analisti di Jefferies, che restano «un po' cauti sui potenziali costi generali a breve termine della fabbrica nel secondo semestre 2023 e primo semestre 2024, in quanto riteniamo che il settore possa entrare in una fase di correzione delle scorte nei prossimi trimestri». Detto questo, secondo Jefferies, aziende come St «non possono permettersi che gli investimenti siano dettati dalla ciclicità a breve termine e devono invece pianificare in modo da cogliere le opportunità di crescita nel più lungo termine».

Loading...

Secondo gli esperti di Banca Akros, che hanno lasciato invariato il rating a "buy" ma hanno limato l'obiettivo di prezzo da 51 a 41 euro per azione più a causa della debolezza del settore che non per motivi legati alla società, l'operazione con GlobalFoundries potrà avere ricadute positive sui conti dei prossimi trimestri. Intanto, la previsione è che «il secondo trimestre sarà solido, così come sono positive le attese per il terzo periodo dell'anno». Per altro, proprio ieri anche Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc), tra i maggiori colossi mondiali dei chip e grande fornitore di Apple e Qualcomm, ha riportato risultati per il secondo trimestre superiori alle attese e ha alzato le guidance sui ricavi, dicendosi «altamente fiduciosa» sulle prospettive di lungo termine, spiegando che la crescita delle vendite nel periodo luglio-settembre potrebbe essere la più sostenuta in dieci trimestri.