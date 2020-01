St chiude il 2019 con ricavi per 9,56 miliardi, utile a 1,032 miliardi Nel quatro trimestre la crescita dei volumi è stata del 4 per cento - Marc Chery: «Nel 2020 investimenti per 1,5 miliardi»

(PHOTOSHOT/MAXPPP)

2' di lettura

STMicroelectronics chiude il quarto trimestre con 2,75 miliardi di dollari di ricavi (+4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), margine lordo al 39,3% e utile netto di 392 milioni di dollari, pari a 0,43 dollari per azione dopo la diluizione.

L’azienda, leader nella produzione di semiconduttori, ha generato nel 2019 ricavi netti per 9,56 miliardi di dollari, con un margine lordo al 38,7%, margine operativo al 12,6% e un utile netto di 1,032 miliardi di dollari, in calo del 19,8 per cento rispetto al 2018, risultato, secondo quanto commentano i vertici «in linea con le aspettative comunicate lo scorso aprile».

«Abbiamo concluso il 2019 con un quarto trimestre solido in termini di vendite e performance finanziaria - commenta il presidente e ceo Jean-Marc Chery -. Per quanto riguarda le previsioni di St per il primo trimestre ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti per 2,36 miliardi di dollari, corrispondenti ad una crescita anno su anno del 13,7% e una flessione del 14,3% rispetto al trimestre precedente, e un margine lordo del 38%, che comprende circa 80 punti base di oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva. Per il 2020, prevediamo di investire circa 1,5 miliardi di dollari in spese in conto capitale a sostegno delle nostre iniziative strategiche e della crescita dei ricavi, per continuare a procedere verso il raggiungimento, a medio termine, di 12 miliardi di dollari di ricavi».

Il presidente e ceo nel commentare i risultati del trimestre aggiunge: «I ricavi netti sono aumentati del 7,9% rispetto al trimestre precedente, superando il valore intermedio della nostra guidance che era del 5%, e la crescita è stata ottenuta con il contributo di tutti i gruppi di prodotto.

Il margine lordo è stato pari al 39,3%, 110 punti base al di sopra del valore intermedio della nostra guidance, grazie soprattutto a efficienze di produzione superiori alle attese e ad un migliore mix di prodotto».

Il mercato ha accolto con favore i dati trimestrali e la guidance per l’anno in corso: il titolo, quotato a Piazza Affari, è in crescita di oltre l’uno per cento.