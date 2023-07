St in coda a Piazza Affari, revisione stime 2023 di Tsmc impatta sul settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La cautela del colosso dei semiconduttori Tsmc sui ricavi 2023 sta alimentando le vendite su tutti i titoli del comparto in Europa. A Piazza Affari, Stmicroelectron è in coda al segmento principale con un minimo toccato a 45,835 euro (FTSE MIB ). A Parigi, St perde oltre un punto. Fa peggio Infineon Technologies alla Borsa di Francoforte (DAX 40), quando i più penalizzati sono i titoli del settore ad Amsterdam (AEX): Asm International , Asml Holding e Be Semicondutor.

Nella notte Taiwan Semiconductor Manufacturing ha pubblicato i conti del secondo trimestre dell'anno, in calo anche se migliori delle attese, e ha ridotto le sue prospettive per i ricavi del 2023, inviando un avvertimento agli investitori che la debolezza globale dell'elettronica potrebbe persistere per qualche tempo nonostante un boom nello sviluppo dell'Intelligenza Artificiale. Tsmc stima un calo delle vendite del 10% quest'anno, rispetto a una precedente previsione di un calo a una cifra. Ha inoltre previsto ricavi tra 16,7 e 17,5 miliardi di dollari Usa nel trimestre in corso, in calo rispetto alle aspettative. La società ha ribadito che le spese in conto capitale del 2023 dovrebbero rientrare nella parte inferiore di un intervallo precedentemente previsto tra 32 e 36 miliardi di dollari. Nel secondo trimestre dell'anno, Tsmc ha registrato un utile netto di 181,80 miliardi di dollari taiwanesi (5,84 miliardi di dollari Usa), in calo del 23% rispetto allo scorso anno ma sopra le attese del mercato che erano per un utile di 173,23 miliardi di dollari di Taiwan. Rispetto al primo trimestre 2023, l'utile netto è sceso del 12%. I ricavi del periodo aprile-Giugno sono scesi su anno del 10% a 480,84 miliardi di dollari di Taiwan (-5% rispetto al I trimestre). Nel periodo è calato anche il margine operativo al 42% che nel terzo trimestre dovrebbe calare ulteriormente al 38-40%.