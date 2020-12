St continua a perdere quota dopo crollo della vigilia

(Afp)

Pesa ancora il posticipo al 2023 dei target di margini e vendite. In un'intervista al Sole 24 Ore il ceo dice che le attese per i primi due trimestri del 2021 sono positive

2' di lettura

St ancora nel mirino delle vendite a Piazza Affari, nonostante lo scivolone pari quasi al 12% accusato nella seduta di mercoledì 9 dicembre, giorno in cui i vertici del gruppo, nel corso del Capital Market Day, hanno avvertito che ci vorrà più tempo del previsto per raggiungere l’obiettivo di 12 miliardi di dollari di fatturato, traguardo che sarà raggiunto nel 2023 anziché nel 2022. Del resto la crisi provocata dal Covid-19 e l’affaire Huawei hanno ritardato i piani del gruppo.

Chery: "Ripresa 2021 e 2022 non basta per recuperare calo 2020"

Come ha detto al Sole 24 Ore l'ad, Jean-Marc Chery, la ripresa del 2021 e 2022 non servirà per recuperare completamente la frenata accusata nel 2020. Anche i margini saranno più schiacciati, ma a causa della mole di investimenti (alzati a 1,5-1,7 miliardi di dollari dai precedenti 1,2 miliardi entro il 2023) che il gruppo si propone di realizzare. Nel corso della conference call i vertici di St hanno sottolineato che nel periodo 2020-2023 l’azienda dovrebbe crescere di più del settore: se il tasso medio di crescita annuo per il mercato di riferimento è previsto al 5%, St dovrebbe vedere salire i propri ricavi almeno del 7% l’anno. Il target dei 12 miliardi di dollari, però, sarà raggiunto nel 2023, un anno dopo a causa soprattutto dell’impatto della viceda Huawei e di una visione più conservativa sulla ripresa, soprattutto per quanto riguarda il settore degli smarthphone e quello dell'auto, anche se quest'ultimo peserà sempre più nel business di St (dall'attuale 30% al 35% nel 2023).

Attese positive per il primo e il secondo trimestre 2021

L’azienda si aspetta un Ebit margin fra il 15%-17% nel 2023, ovvero 200 punti base sotto la precedente indicazione del 17%-19% per 3 ragioni principali: ammortamenti a causa di un aumento degli investimenti (1,5-1,7 miliardi di dollari contro 1-1,5 miliardi), ipotesi più negative sui prezzi, maggiore inflazione sui costi e un andamento sfavorevole dei cambi. Il numero uno di St, nel corso della conference call, ha indicato che l’ambizione del gruppo è quella di raggiungere vendite per 15 miliardi di dollari nel 2025. Dalle pagine del Sole 24 Ore ha anche preannunciato che indicazioni più dettagliate sul 2021 saranno fornite ad aprile. Per adesso, comunque, il gruppo si aspetta un buon primo e secondo trimestre.

Equita taglia le stime sugli utili fino al 2023

«Dopo il Capital Market Day tagliamo le previsioni di utile per azione al 2023 del 12%, ipotizzando vendite di 12,5 miliardi, livello superiore all’indicazione di 12 miliardi, in quanto stimiamo un mercato auto 2023 migliore di quello ipotizzato dai vertici dell’azienda», hanno commentato gli esperti di Equita, che inoltre ipotizzano che l’ebit margin al 2023 sarà del 17%, ossia nella fascia alta del nuovo range indicato. Infine, hanno indicato ancora, «aumentiamo la crescita delle vendite dopo il 2023 mettendo in conto una crescita annua media dal 2023 al 2030 del 6,4%, per tenere conto dell`opzionalità di SpaceX». Equita, comunque, consiglia cautela sulle St, calcolando un target di prezzo attorno alle attuali quotazioni, ossia a 30 euro per azione. Sono invece più ottimisti gli esperti di Banca Akros, che hanno reiterato la raccomandazione di ‘Accumulate’ sulle St, pur avendo ritoccato il prezzo obiettivo a 31,5 euro, dai precedenti 32 euro.

(Il Sole 24 ore Radiocor)