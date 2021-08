St corre ancora e aggiorna nuovi massimi in scia ai record del Nasdaq

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) In rialzo da varie sedute, grazie anche al rincaro dei prezzi dei chip previsto dal colosso di Taiwan Tsmc, Stmicroelectronics continua ad aggiornare i massimi e si piazza in cima al Ftse Mib con un aumento di circa un punto e mezzo. A fare da traino sono stati in particolare i nuovi record del Nasdaq, che ieri a Wall Street ha aggiornato i massimi intraday e di chiusura, finendo la seduta in aumento dello 0,9% e avviandosi a chiudere il mese di agosto con un guadagno di oltre 4 punti.



Al momento il titolo di St sale dell'1,43% a 38,41 euro per azione, dopo essere arrivato fino a 38,53 euro, con la capitalizzazione di mercato che cresce a 35 miliardi. Anche a Parigi guadagna l'1,44%. Del resto, al di là di qualche temporanea battuta d'arresto, il comparto tecnologico italiano vive un buon momento. Il Ftse Italia Tecnologia procede a un passo nettamente superiore a quello del listino principale: da metà marzo 2020, quando aveva toccato i minimi in scia allo scoppio della pandemia, il paniere dei titoli tecnologici è balzato di circa il 184% superando i livelli del pre-Covid, mentre il listino principale nello stesso periodo sale del 73%. La stessa St, che il 18 marzo 2020 aveva toccato il minimo di 13,96 euro per azione, da allora ha guadagnato il 171% circa.



Loading...