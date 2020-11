St corre in Borsa, i conti Qualcomm battono le stime

I numeri del trimestre e le previsioni per i prossimi mesi spingono gli acquisti sui titoli del settore

2' di lettura

Stmicroelectronis a passo di carica a Piazza Affari spinta in alto dai conti trimestrali della concorrente Qualcomm migliori delle attese, grazie alla forte domanda di chips. Qualcomm ha riportato dati superiori alle attese: i ricavi del terzo trimestre sono stati pari a 6,5 miliardi di dollari, in progresso del 35% rispetto al secondo trimestre. L'azienda americana ha inoltre indicato di prevedere ricavi del quarto trimestre nella forchetta di 7,8-8,6 miliardi di dollari, il 14% sopra le attese del mercato. L’azienda ha indicato che la domanda di chips è forte e dovuta al 5G, che richiede più componenti.

Qualcomm vede rosa per il 2021

Qualcomm, inoltre, vede rosa anche per il 2021, quando la richiesta di smarthpne salirà notevolmente proprio per merito del 5G, spingendosi a 450-550 milioni di unità oltre il doppio rispetto alle 200 unità previste per il 2020. «La notizia è molto positiva per tutti i fornitori di chip smartphone fra cui St, che stimiamo generi circa un quarto del suo fatturato nel segmento dell`elettronica personale (smartphone, tablets e accessori)», hanno subito commentato gli analisti di Equita. La sim, però, mantiene la raccomandazione di 'Hold' sulle St, temendo che ci sia un rallentamento nella produzione e nella consegna degli iPhone di nuova generazione della Apple, ossia gli iPhone 12. Ed Apple rappresenta uno dei principali clienti di St, con un peso delle sue commesse sul fatturato del gruppo italo-francese attorno al 20%.

Loading...

Timori sulle forniture di chip per Apple

In effetti in base a indiscrezioni di stampa, Apple avrebbe dei problemi di approvvigionamento di power chip rendendo più difficile soddisfare la domanda nel trimestre corrente. Del resto Taiwan Semiconductor Manufacturing, il principale fornitore di chips di Apple, a ottobre ha avvertito che gli smartphone 5G richiedono dal 30% al 40% in più di contenuto di chip rispetto ai 4G. Come se non bastasse, per l’iPhone 12 servono più chip rispetto ai predecessori non solamente per il 5G, ma anche per le caratteristiche aggiuntive della fotocamera. Apple si approvvigiona di chip da diversi produttori: da TSM a Texas Instrument, da Qualcomm a St. Negli Stati Uniti, un controllo del sito web di Apple mostra che i nuovi ordini di iPhone 12 Pro non arriveranno ai clienti fino alla fine di novembre o all`inizio di dicembre», hanno sottolineato gli analisti di Equita.

Per gli analisti del Credit Suisse focus sulle auto elettriche

Sono invece più positivi su St gli esperti di Credit Suisse, che hanno raccomandato un 'outperform' sulle St stimando un target di prezzo a 35 euro. In verità per gli analisti la chiave di volta dell'azienda sarà il business legato alle auto elettriche. Negli anni passati St era meno presente in questo ramo, ma dal 2018 ha iniziato ad allargare la propria base clienti e inoltre rifornisce Tesla. Un aumento dei volumi delle auto della casa Usa va quindi a favore della stessa St. Certo, hanno però ammonito gli esperti di Credit Suisse, rimane l'incognita sull'andamento del mercato dell'auto nel 2021, oltre che quello delle vendite dei nuovi iPhone, che restano fondamentali per gli ordini della casa.

(Il Sole 24 ore Radiocor)