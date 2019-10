St corre in Borsa, il trimestre batte le attese di fatturato e margini

2' di lettura

Stmicroelectronics in testa al listino milanese dopo la trimestrale che ha rassicurato gli investitori. Ieri le azioni erano finite nel mirino a causa dei dati deludenti di Texas Instruments oltreoceano e avevano perso il 2,8%, ma oggi il recupero è ben superiore , con un balzo di più di 4 punti. «I risultati del terzo trimestre 2019 di St sono sopra le attese sia a livello di fatturato, che a 2,5 mld di dollari è risultato in crescita sequenziale del 17,5% (a fronte di una guidance e di stime di +15,3%), sia di gross margin, al 37,9% contro il 37,5% atteso», commentano gli analisti di Equita.

Nel complesso, l`utile operativo è risultato il 7% sopra le attese. «Come promesso, la società ha ridotto la produzione nonostante l`aumento sequenziale delle vendite per ridurre i giorni magazzino che sono passati da 129 nel secondo trimestre a 100 nel terzo trimestre con un effetto positivo sul cash flow (a 170 mln di dollari con net cash a 348 mln)», sottolineano gli analisti. La crescita nel trimestre è stata trainata dai componenti per smartphone (segmento Ams +39% trimestre su trimestre) e da un recupero delle Microcontroller Unit (+16% trimestre su trimestre) mentre l`automotive è rimasto stabile (+1% trimestrale). Per quanto riguarda l'outlook, St vede un aumento sequenziale del 5% delle vendite nel quarto trimestre (+1% su anno), «il 2% sotto le attese - dice Equita - che considerando il migliore terzo trimestre (2% sopra le attese) porterebbe il fatturato per il 2019 a 9,48 mld in linea con le nostre stime e quelle di consenso». In precedenza la società aveva fornito un range fra 9,35 e 9,65 mld con mid-point a 9,5 mld. Il gross margin nel quarto trimestre è atteso al 38,2%, poco sopra le attese (37,5%). Equita ha un giudizio hold con target price a 18 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)