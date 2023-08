St corre in scia a Nvidia, Microsoft torna in pista per Activision

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Performance positiva per Stmicroelectronics, che a Piazza Affari approfitta del buon momento dell'intero settore tecnologico in scia ai rialzi messi a segno alla vigilia a Wall Street. Le quotazioni del gruppo italo-francese salgono, mentre anche a Francoforte guadagna terreno Infineon Technologies, e ad Amsterdam Asml, così come Asm Internationa. A mettere il settore sotto i riflettori hanno contribuito l'ottimismo sui conti di Nvidia Corp, in calendario mercoledì 23 agosto, che lunedì hanno spinto il titolo in progresso dell'8% a Wall Street. Sempre lunedì la controllata di Softbank attiva nei semiconduttori, Arm, ha avviato la procedura per la quotazione, in quella che sarà la maggiore Ipo dell'anno a Wall Street.

E' infine tornata d'attualità la possibile acquisizione di Activision da parte di Microsoft Corp: il colosso Usa ha infatti presentato un nuovo accordo all'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (Cma), che aveva bloccato il deal precedente. In particolare, Microsoft si dice pronta a vendere i diritti di streaming sul cloud dei giochi Activision a Ubisoft Entertainment per rispondere ai timori antitrust sul tema. Ora sarà quindi condotta una nuova indagine: la scadenza per la decisione è stata fissata il 18 ottobre.