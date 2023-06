St in evidenza, analisti Barclays stimano «un altro trimestre forte»

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Un lungo report degli esperti di Barclays sul mercato tech e dei semiconduttori in Europa sta spingendo agli acquisti sul titolo del gruppo Stmicroelectronics, che si muove tra le prime posizioni del FTSE MIB, con gli analisti che si aspettano «un risultato forte sul trimestre». In salita anche diversi titoli del comparto a livello continentale, dall’olandese Asml fino alla tedesca Infineon Technologies, che viaggia a un passo un po' più lento.

In realtà, Barclays nel suo dossier predica prudenza sull’andamento generale del settore, rispetto al quale prevedono un secondo trimestre «difficile» e «una stagione di utili volatili per i semiconduttori dell'Ue», visto che «l’entusiasmo per l'intelligenza artificiale ha riacceso la sovraperformance nel periodo precedente, ma vediamo un beneficio limitato per le stime nel 2023 e persino nel 2024». Tra i nodi per il futuro, ad esempio, il fatto che «il rimbalzo guidato dalla Cina rimanga sfuggente». Ma c'è ottimismo su Stmicroelectronics, con il titolo giudicato “overweight” e un prezzo obiettivo confermato a 65 euro: «Prevediamo – scrivono – che St realizzerà un altro trimestre forte, in quanto il settore automobilistico e quello industriale dovrebbero rimanere solidi», tuttavia, «ci aspettiamo che l'attenzione rimanga concentrata sulle prospettive del margine lordo e sull'evoluzione dei prezzi/domanda nel settore auto-industriale, data la sua continua forza».

Per questo, gli analisti si dicono fiduciosi «che il segmento auto continuerà a crescere grazie alle posizioni di nicchia di St (e Ifx) nei semiconduttori di potenza». Inoltre, il gruppo italo-francese ha spiegato che «riceverà 2,9 miliardi di euro di sovvenzioni per la sua joint venture con Global Foundries, il che dovrebbe fornire una spinta all’utile per azione». Non solo. C’è stato anche l’annuncio di una joint venture con Sanan in Cina per la produzione di carburo di silicio e «riteniamo che questa mossa sia un modo sensato per ridurre l'esposizione alla Cina, ma anche per beneficiare della crescita che la Cina offrirà». Tirando le somme, «abbiamo spostato la crescita tra i vari segmenti, ma per il resto le nostre stime sono sostanzialmente invariate, così come il nostro target price. Per il 2023 abbiamo ipotizzato margini lordi del 48%». Tutti elementi che stanno spingendo il titolo nella seduta odierna a Piazza Affari.