Stm: IV trimestre sopra attese, utile netto 1,25 miliardi (+66,4%) e ricavi a 4,4 miliardi (+24,4%)

StMicroelectronics ha chiuso il quarto trimestre con risultati superiori alle previsioni della società e degli analisti per quanto riguarda i profitti e sostanzialmente in linea sui ricavi. Per quanto riguarda le previsioni per il primo trimestre 2023, la società attende ricavi in rialzo su base annuale, ma in calo rispetto ai tre mesi precedenti. Tornando al IV trimestre, il gruppo dei semiconduttori ha riportato un utile netto di 1,248 miliardi di dollari, 1,32 dollari per azione, in rialzo del 66,4% rispetto ai 750 milioni, 0,82 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente (+13,5% rispetto ai tre mesi precedenti). I ricavi sono cresciuti del 24,4% anno su anno (+2,4% su base trimestrale) a 4,424 miliardi di dollari, contro i 4,4 miliardi stimati dalla società a fine terzo trimestre.

Gli analisti di Banca Akros attendevano profitti per 691 milioni di dollari, con ricavi per 4,397 miliardi. Nel trimestre il margine lordo si è attestato al 47,5%, in aumento rispetto al 45,2% dello stesso periodo 2022, ma in calo rispetto al 47,6% nel terzo trimestre, contro previsioni del gruppo per un 47,3% e degli analisti per il 47%. Nell'intero 2022, St ha riportato un utile netto di 3,96 miliardi di dollari, in rialzo del 98% rispetto ai 2 miliardi del 2021 e meglio dei 3,4 miliardi previsti dagli analisti. I ricavi sono aumentati del 26,4% a 16,128 miliardi, contro i 16,102 miliardi attesi dagli analisti e i 16,1 miliardi anticipati dalla società nel terzo trimestre (a fine 2021 St aveva anticipato per l'intero anno ricavi tra 14,8 e 15,3 miliardi, salvo poi alzare le stime nel corso dell'anno). Il margine lordo dell'anno è stato del 47,3%, contro il 41,7% del 2021 e in linea con le previsioni del gruppo.

Spese in conto capitale a 920 milioni nel IV trimestre

Le spese in conto capitale, al netto dei proventi delle vendite, sono state pari a 920 milioni nel quarto trimestre e a 3,52 miliardi per il 2022. Nei rispettivi periodi dell'anno precedente, le spese in conto capitale erano ammontate, in termini netti, a 548 milioni e a 1,83 miliardi. Alla fine del quarto trimestre le scorte erano pari a 2,58 miliardi, rispetto a 1,97 miliardi nello stesso trimestre del 2021. L'indice di rotazione delle scorte era di 101 giorni alla fine del trimestre, rispetto a 91 giorni nello stesso trimestre dell'anno precedente. Nel quarto trimestre la liquidità netta da attività operative è stata pari a 1,55 miliardi.

Per l'anno 2022, la liquidità netta da attività operative è progredita del 70% a 5,20 miliardi, corrispondente al 32,3% dei ricavi totali. Il free cash flow è stato pari a 603 milioni nel quarto trimestre e a 1,59 miliardi nel 2022, da raffrontare rispettivamente a 314 milioni e a 1,12 miliardi. Nel quarto trimestre, St ha distribuito dividendi cash per un totale di 54 milioni di dollari e ha eseguito il riacquisto di azioni proprie per 87 milioni nell'ambito del programma di riacquisto di azioni attualmente in corso. Al 31 dicembre la posizione finanziaria netta era pari a 1,8 miliardi di dollari rispetto a 1,46 miliardi di dollari al primo ottobre 2022, e rifletteva una liquidità totale di 4,52 miliardi e un indebitamento finanziario totale di 2,72 miliardi.