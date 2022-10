St, l’utile balza del 132%. Chery: la domanda di semiconduttori resta forte

L'amministratore delegato ha anche fornito le stime per gli ultimi tre mesi del 2022 e per l'intero anno, queste ultime in parte ritoccate al rialzo rispetto alle previsioni di luglio. «Per quanto riguarda le previsioni di St per il quarto trimestre, ci aspettiamo ricavi netti di 4,40 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti a una crescita anno su anno del 23,7% e dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, e un margine lordo intorno al 47,3%», ha detto il Ceo.

Il valore intermedio di queste previsioni «si traduce in ricavi netti per l'anno 2022 di circa 16,10 miliardi di dollari, corrispondenti ad una crescita anno su anno del 26,2%, e in un margine lordo intorno al 47,3%, in linea con il piano presentato a luglio», ha aggiunto. A luglio la società aveva stimato per il 2022 ricavi tra 15,9 e 16,2 miliardi e un margine lordo intorno al 47%.