St in luce con il comparto tech, per Jefferies settore in accelerazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta di acquisti per il comparto tecnologico e in particolare per i semiconduttori: l'eurostoxx di settore è il migliore in Europa con un +1,7%, rialzi per Stmicroelectronics sia a Milano sia a Parigi, Infineon Technologies a Francoforte, Asm International e Aixtron. A far scattare gli acquisti un report di Jefferies che vede un upside per il settore dei semiconduttori. Gli analisti sostengono che il comparto sia entrato in un nuovo ciclo di crescita e si aspettano che questo porti a una forte crescita degli utili per azione nei prossimi due anni. Jefferies si aspetta che il tasso di crescita del comparto acceleri nella seconda parte del 2023, dopo la fine della correzione del tema scorte in molti segmenti come quelli dei pc, degli smartphone e dei server.

Il broker si aspetta una crescita dei ricavi in territorio positivo a inizio 2024, con una accelerazione fino al picco previsto nella prima metà del 2025. Gli analisti citano anche alcuni driver strutturali che porteranno ulteriori sorprese positive nei prossimi due anni, tra cui la crescita dell'IA, del cloud computing, dell'Internet of things. La stima è di un'espansione dell'industria nel suo complesso per 1 triliardo di dollari nei prossimi 8-9 anni, con una crescita degli utili per azione tra il 35% e il 180% nel 2023-25. Il giudizio su St, Infineon e Melexis passa da underperform a hold. I top picks sono Asml, Asm International, Aixtron, Soitec e Alphawave, tutti con rating buy e un upside potenziale del 48%-101% nei prossimi 12 mesi.